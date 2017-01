Estamos diante da mais severa economia no Brasil desde a década de 1990. A retração foi lenta e gradual e, portanto, a recuperação deve ocorrer no mesmo ritmo. A leitura é do diretor da consultoria KPMG Eduardo Navarro, ao apresentar um gráfico de resultados negativos do PIB trimestral brasileiro a empresários na sede da Fiesc nesta sexta-feira. Pelo perfil da recessão, um crescimento mais pujante só será sentido a partir de 2020, avaliou o consultor.



Navarro diz que 2017 ainda será um ano de muitos pedidos de recuperação judicial e falências. Além do cenário macroeconômico continuar morno para os negócios, muitas empresas estão endividadas. Em 2016, Santa Catarina teve recorde nesta área e a tendência é que mais companhias abram processo de recuperação na Justiça.

— É um ponto que tem nos preocupado muito. Temos nos deparado com situações em que empresas boas, com bons produtos e serviços, estão com uma situação financeira desafiadora. Na prática, 2017, embora tenha recuperação dos indicadores, pode ser um ano em que muitas empresas podem entrar em recuperação judicial — alertou.

O ano também deverá ser mais competitivo. As multinacionais enxergam a crise brasileira como cíclica e voltam a olhar para o mercado interno brasileiro com apetite. Isso pode acirrar a disputa por clientes e negócios no país.

No lado das oportunidades, Navarro vê chances de crescimento para quem aposta na área de infraestrutura e no potencial de consumo do brasileiro. Com projetos de privatização e concessões previstos pelos governos, há espaço para empresas que atuam na área de rodovias, aeroportos e obras estruturantes. O otimismo do brasileiro também será fundamental para alavancar vendas no mercado interno.

Percepção do Ministro

O presidente da Fiesc, Glauco Côrte (E), comentou durante a reunião na sede da entidade a percepção do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que já há sinais de recuperação para a economia brasileira. — Já no primeiro trimestre vamos sentir estabilidade, e a previsão é de crescimento de 2% no PIB no quarto trimestre do ano — afirmou Côrte, que esteve com o ministro em Brasília na terça-feira.

A reunião de sexta-feira foi a primeira de 2017 e marcou a inauguração de um espaço de demonstração de produtos da indústria catarinense. A Metisa, de Timbó, estreou a área na presença do presidente Edvaldo Angelo (D).

Mais otimista

O consumidor brasileiro iniciou o ano mais otimista que no final de 2016. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a entidade, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) aumentou 3,5% em janeiro de 2017 na comparação com dezembro do ano passado, passando de 100,3 pontos para 103,8 pontos.

Quanto maior o índice, maior o percentual de respostas positivas, ou seja, maior o percentual de pessoas que apostam em queda da inflação ou desemprego, aumento da renda pessoal e aumento das compras de bens de maior valor, com melhor situação financeira ou menos endividado.

