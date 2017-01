Apesar dos esforços de empresas catarinenses para exportar mais ano passado diante de um mercado interno recessivo, não foi possível superar o faturamento do ano anterior lá fora. O resultado ficou quase no zero a zero, mas negativo. O Estado fechou 2016 com receita de US$ 7,593 bilhões nas vendas externas, 0,66% a menos do que o obtido em 2015, que foi US$ 7,644 bilhões. Entre os principais produtos de exportação do Estado, os destaques foram os agropecuários, com avanço de 26,14% nos embarques de suínos, por exemplo, e 26% de madeira.



Entre os principais mercados, uma das maiores expansões foi para o mercado americano. As vendas aos Estados Unidos somaram US$ 1,161 bilhão, com crescimento de 20,17% no ano e representaram 16,6% do total exportado pelo Estado. Outro destaque positivo foi o crescimento das vendas a países da América do Sul que registram bom desempenho em suas economias. As receitas dos produtos embarcados para o Peru cresceram 26,28%; para o Equador, 13,86%; ao Chile, 12,42%; e para a Colômbia, 9,25%.

A China seguiu como o segundo principal parceiro comercial de Santa Catarina. Respondeu por 11,25% do total e ampliou em 13,46% as compras. A Argentina, terceiro destino dos produtos do Estado, comprou 5,95% do total, mas com retração de 1,5%.

Quanto aos produtos mais exportados, a carne de frango seguiu liderando. Representou 14,39% do total, porém teve retração de 5,44% no ano. Em segundo lugar ficou a soja, com 7,81% da receita geral e crescimento de 1,81% no ano. A carne suína em terceiro lugar, teve um crescimento de vendas de 26% no ano e respondeu por 6,63% do total. E produtos importantes da pauta de exportação de SC tiveram quedas expressivas: motores elétricos tiveram recuo de 31,88%, fumo – 17,34% e blocos de motores, -12,56%

Chama atenção na pauta de exportação de SC produtos com peso menor, mas que registraram alto crescimento. Entre os destaques estão folhas de alumínio, cujas vendas lá fora cresceram 153% no ano, seguidas por couros bovinos industrializados, 135% e peru congelado, 39,80%. As exportações de produtos têxteis cresceram 20%, madeira perfilada, 18% e transformadores, 22%.

Nas importações a crise bateu mais forte. Elas alcançaram valor de US$ 10,367 bilhões no ano passado, - 17,8% em relação ao ano anterior, quando totalizaram US$ 12,613 bilhões.

Estreia nos automóveis

Uma das novidades na pauta de exportação catarinense ano passado foram os automóveis da BMW. A unidade da montadora em Araquari fez um contrato especial para vendas aos Estados Unidos, que alcançou faturamento de US$ 240 milhões em 2016.



Em outros mares

Como a espera pela retomada do crescimento continua no Brasil, o jeito para estaleiros de barcos de lazer é buscar outros mares ou lagos navegáveis. O Schaefer Yachts, de Florianópolis, vendeu oito lanchas para o Paraguai, apesar de o país vizinho não estar ao lado do mar. As embarcações são para navegar em lagos, rios e represas. Outro estaleiro que busca clientes no exterior é o Fibrafort de Itajaí, que está se recuperando após pedir recuperação judicial. Tem exportado para a Argentina, Peru, Venezuela, Holanda e Espanha.

Destaque de números exportações (em R$)

2016: 7.593.442.270

2015: 7.644.022.628

Importações

2016: 10.367.838.384

2015: 12.613.140.656

Fonte: MDIC

