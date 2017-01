O crescimento habitacional em Chapecó deu um salto no último ano. O município recebeu 7.556 novos imóveis em 2016, o que corresponde a uma média de 20 por dia, incluindo os terrenos vazios e construídos. Os dados foram revelados pelo setor de tributação da prefeitura de Chapecó, que emite neste ano cerca de 100 mil carnês de IPTU, um aumento que se aproxima de 10% em relação ao ano anterior. A informação é do repórter Luis Barp.

Preço da gasolina

O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis (Sindópolis) informa que os postos alteram os preços ao consumidor conforme os valores determinados pelas distribuidoras. De acordo com o presidente da entidade, Valmir Martins, os postos ainda aguardam para saber se as distribuidoras repassarão a queda anunciada pela Petrobras na quinta-feira, 26. "Infelizmente, não basta a refinaria anunciar a queda, se as distribuidoras não repassarem os novos índices aos postos. Temos cobrado isso, inclusive diretamente dos representantes das distribuidoras, pois das últimas vezes, quando houve aumento elas repassaram, mas quando houve queda, não. Nosso interesse é ter o consumidor satisfeito e devidamente informado sobre como é definido o valor que paga. Defendemos a transparência", explicou.



Da lata

A Schin lançou lata especial para a edição 2017 do Planeta Atlântida, o maior festival de música do sul do País. Idealizada pela agência Leo Burnett Tailor Made, a embalagem especial estará disponível aos consumidores até final de fevereiro, na versão 473 ml. Além do Planeta Atlântida, a marca participa, em Santa Catarina, da festa alemã Oktoberfest e a micareta Folianópolis.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

