Depois de uma série de números negativos, os industriais catarinenses passaram a ver o futuro com mais otimismo. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de janeiro apurado pela Federação das Indústrias do Estado (Fiesc) registrou 53,4 pontos. Como ficou acima dos 50 pontos, indica que o setor vê o ano com expectativas mais positivas, mesmo assim está cauteloso e espera crescimento só no segundo semestre. O índice estadual foi bem melhor que o de janeiro do ano passado, 37, e também superou o brasileiro do primeiro mês deste ano, que ficou em 50,1.



Para a Fiesc, esse resultado melhor está ligado a algumas medidas macroeconômicas aprovadas pelo Congresso, especialmente a PEC dos Gastos. A tendência é de que o índice do próximo mês seja mais positivo porque a pesquisa de janeiro foi realizada de 03 a 12 do mesmo mês, e não incluiu duas informações econômicas importantes, a inflação oficial de 6,29% ano passado, dentro do limite da meta, e o corte de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros Selic.

Apesar do ânimo, os industriais dizem que as condições atuais não são boas (46,3), embora melhores que em dezembro (43,5). Entre as críticas, estão as dificuldades trabalhistas. A propósito, esse foi um problema também apontado na pesquisa da CNI, o que indica que o emprego vai ser uma das últimas variáveis a melhorar nesse processo.



Entre as mais amadas

Pesquisa feita pelo site de carreira Love Mondays a partir de opinião de empregados e ex-empregados da empresa colocou a Aurora Alimentos, central de cooperativas agropecuárias do Oeste de SC, como a segunda empresa mais amada do Brasil. Para fazer o ranking o site considera empresas com mais de 50 avaliações publicadas, observa a satisfação em relação a remuneração, benefícios, oportunidades de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida. Para o diretor financeiro, Neivor Canton, isso mostra que a Aurora está no caminho certo.



Calamidade financeira

Apesar da dívida de curto e médio prazo equivalente a seis meses de arrecadação e da greve dos servidores, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, mantém a posição de não decretar calamidade financeira, como fizeram os municípios de Jaguaruna e Capivari de Baixo. Loureiro informou que vai manter os planos que apresentou para melhorar as finanças. Um dos pontos é a redução de 30% do valor de todos os contratos.



