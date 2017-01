A grife blumenauense Enrico Rossi, especializada em camisa polo e outros itens de moda masculina e a empresa Cia do Jeans, de Belo Horizonte, dona das marcas Vilejack e Scanner, fizeram um acordo de fusão de atividades. Agora, o controle fica com a Cia do Jeans, que fará a gestão e a comercialização, e a produção segue em SC. O plano é ampliar as vendas em 50% frente a 2016, com maior presença em outras regiões do Brasil. De acordo com o diretor da Cia Jeans, Fernando Abras, a identidade da Enrico Rossi será mantida, mas haverá acréscimo de jeans, sarja e camisas de tecido plano, fortalecendo a marca no segmento premium masculino.

Foto: MB Comunicação / Divulgação

Prioridades rurais

O agropecuarista Ricardo Lunardi (E) assumiu a presidência do Sindicato Rural da região de Chapecó. Sucede Américo do Nascimento, com uma pauta de prioridades que inclui a manutenção do status sanitário de Santa Catarina, aprimoramento profissional dos agricultores associados e modernização da entidade. Também integram a diretoria Mauro Zandavalli, José Carlos Araújo e Antonio Martini.



Defasagem da tabela do IR gera perdas

A gestão tributária brasileira impõe carga mais pesada aos que têm menor renda. Estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) apurou que a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física acumulou defasagem de 83% nos últimos 10 anos. A isenção deveria ser para quem ganha até R$ 3.456,92, mas hoje está para um salário de até R$ 1.903,98. Pelas alíquotas atuais, quem ganha até R$ 4 mil por mês paga 548% mais do que se a correção tivesse sido feita pela inflação anual. Mas quem ganha R$ 10 mil paga apenas 62% mais. Ou seja, os pobres pagam muito mais. Se a gestão pública fosse bem feita, ocorreria o contrário.



Venda de trigo

A Conab fará nesta quarta um leilão venda de 415 mil toneladas de trigo, especialmente para a Região Sul. Para SC, o plano é distribuir 7,5 mil toneladas. A propósito, o produtor catarinense está preocupado com o baixo preço do produto.



