No final da entrevista coletiva da manhã desta quarta-feira sobre o pacote de 40 medidas para arrumar as contas do município, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, fez um desabafo, após ser questionado sobre plano de cargos e salários dos servidores.



— Estamos fazendo um esforço tremendo com mais de 30 medidas para o desenvolvimento da economia sem aumentar impostos, para poder desenvolver a cidade. Estamos fazendo um esforço de corte, mas o enfoque fica sempre voltado à extinção de duas ou três garantias dos servidores públicos. Vamos começar a observar o todo nesse processo. Eu não estou cortando só do servidor. Estamos auditando todos os contratos, não pagamos nenhum fornecedor da prefeitura ainda porque não temos dinheiro. Estamos reavaliando os alugueis, cancelamos os veículos de locação, estamos rediscutindo todo e qualquer fornecimento — explicou.

Conforme Gean, todos os desperdícios da prefeitura estão sendo cortados. Muitos não esperavam tantas medidas, mas ele afirmou que precisa trabalhar para a cidade toda.

É claro que há direitos adquiridos, mas o prefeito tem razão quando pede um tempo para colocar a casa em ordem. Afinal, assume a prefeitura mais endividada do Estado após a mais profunda recessão da história do Brasil ao mesmo tempo em que a inflação alta elevava todos os custos. É importante apoiar as medidas, com alguns ajustes necessários, para que a prefeitura saia do fundo do poço. Chega uma hora em que é preciso olhar a floresta e não apenas determinadas árvores.



