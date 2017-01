Com a divulgação dos primeiros índices mais brandos, o mercado financeiro já projeta uma inflação menor em 2017. O Relatório de Mercado Focus divulgado ontem pelo Banco Central mostra que a mediana para o IPCA, o índice oficial de inflação, baixou de 4,80% para 4,71%. Há um mês, estava em 4,85%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Com isso, as previsões para a Selic também caíram: de 9,75% para 9,5% ao ano.



Investimento odontológico

Com investimento de R$ 1 milhão, a rede de clínicas odontológicas Oral Unic inaugura em fevereiro a primeira unidade em Florianópolis. Hoje, já tem unidades em Itajaí, Criciúma e Uberlândia (MG). Até o final de 2017, estão previstas abertura de outros 17 consultórios.

Desemprego ampliado

A deterioração do mercado de trabalho no Brasil seria mais profunda do que indicam os indicadores governamentais. Segundo um estudo feito pelo banco Credit Suisse divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o país está entre os recordistas globais do chamado desemprego ampliado com a sexta maior taxa entre 31 países desenvolvidos e emergentes. Em síntese, a taxa de desemprego tradicional considera apenas quem procura trabalho e não encontra. A taxa de desemprego ampliada usa uma métrica que inclui quem faz bico por falta de opção e trabalha menos do que poderia ou desistiu de procurar trabalho. De acordo com os dados mais recentes, do terceiro trimestre de 2016, a taxa de desemprego ampliada do Brasil bateu em 21,2% - quase o dobro do desemprego oficial, que nesse período alcançou 11,8%. Por esse critério, perto de 23 milhões de brasileiros estariam desempregados ou subutilizados.

Compare com outros países

1 - Grécia 31,2%

2 - Espanha 29,7%

3 - Itália 24,6%

4 - Croácia 24,6%

5 - Chipre 23,8%

6 - Brasil 21,2%

* Julia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.



