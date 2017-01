Em 2016, Santa Catarina foi o Estado com maior destaque nas vendas da grife de carros de luxo Jaguar. Segundo a companhia, houve um avanço de 85,4% nos negócios catarinenses em relação à 2015. A marca é atendida pelo grupo Top Car, com concessionárias em Florianópolis, Balneário Camboriú e Blumenau.

Número

O crescimento das exportações catarinenses de carne suína em 2016 foi de 43,47% na comparação com o ano anterior, um total de 274,1 mil toneladas comercializadas e recorde em pelo menos dez anos. Santa Catarina respondeu por 38% dos embarques brasileiros do segmento, um faturamento de US$ 555,2 milhões no último ano. A quantidade exportada só fica atrás de 2005, quando o Estado vendeu quase 280 mil toneladas para o exterior. Rússia, China e Hong Kong foram os principais destinos e juntos responderam por 67,2% das vendas Estado.

Nova feira

Lançada em 2015 e transferida no ano passado em função da crise econômica, a Mercoflora 2017 foi confirmada para 2017. A organização prevê o evento para 9, 10 e 11 de agosto, no Shopping Pátio Chapecó pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó (Acic) e pelo conselho das entidades empresariais. A feira vai reunir expositores do cultivo de árvores, frutas, flores e legumes. A expectativa é reunir 150 participantes e 10 mil visitantes/compradores.

* Julia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.



