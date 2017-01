Foto: reprodução / reprodução

O site de compras coletivas Peixe Urbano vai mudar sua sede do Rio de Janeiro para Florianópolis em março. Entre as razões da mudança estariam o fato de a capital catarinense ter um consolidado polo tecnológico, oferecer melhores alíquotas tributárias e contar com um ecossistema favorável ao empreendedorismo. No ranking elaborado pela Endeavor dos municípios com melhores ambientes de negócios do país, Florianópolis é a vice-líder, atrás apenas de São Paulo. As informações são da revista Exame.

— Começamos o ano procurando a prefeitura para falar da nossa intenção de mudar e fizemos algumas consultas, planejando ir em 2018. As respostas foram tão rápidas que aceleramos o processo e vamos em março, quando o local estiver pronto — afirmou o presidente da empresa, Alex Tabor, à publicação.



A facilidade de contratar engenheiros e o custo de vida menor também influenciaram na mudança. Tabor e todos os diretores vão para o novo local. No Rio, devem ficar entre 30 e 50 funcionários.

O investimento no novo projeto não foi divulgado, mas segundo a revista, 2016 foi o melhor ano da história da companhia. O Peixe Urbano encerrará 2017 com mais de 400 pessoas trabalhando no novo escritório – hoje, 350 ficam espalhadas em duas sedes no Rio. Em todo o país, são cerca de 450 funcionários.

Serão transferidos para a capital catarinense o setor financeiro, a engenharia de software, parte da área comercial, atendimento, conteúdo e publicação de ofertas – algumas das áreas, como engenharia de software, são divididas entre várias cidades.

Maré menos favorável

O Peixe Urbano surfou na onda das compras coletivas em 2010, quando os fundadores — em especial o carioca Julio Vasconcellos — eram celebrados como garotos prodígio dos negócios digitais. O modelo de negócio virou febre e atraiu players globais, como o Groupon, que abriu unidade no Brasil naquele ano. Mais tarde, a bolha estourou e muitos desistiram do negócio. O próprio Groupon bateu em retirada do mercado brasileiro em 2014.

O Peixe Urbano mudou a estratégia e tentou adaptar-se ao novo momento. Mas sofreu uma queda enorme em suas receitas, até ser vendido para a chinesa Baidu em 2014 em troca do pagamento da dívida de R$ 60 milhões. Desde então, a empresa afirma ter crescido 100% em 2015 e 40% em 2016.



