Por Julia Pitthan, interina



O movimento dos principais aeroportos em Santa Catarina mostrou oscilações diferentes em janeiro. Em Florianópolis, por exemplo, o Aeroporto Hercílio Luz recebeu 403 mil passageiros, um crescimento de 5,6% em comparação com o primeiro mês do ano passado. Em Chapecó, no Oeste, o terminal Serafin Bertaso _ que é administrado pela prefeitura _ também teve uma movimentação maior no período: foram 36 mil passageiros, acima dos 32,2 mil do ano passado e avanço de 11,9%.

Na Capital, o movimento de verão e as chegadas e partidas de turistas relacionadas às festas de fim de ano ajudam a explicar o aumento de passageiros, de acordo com a Infraero. No Oeste catarinense, o terminal de tornou uma alternativa de logística para o Noroeste gaúcho e o Sudoeste paranaense, que tiveram os vôos dos aeroportos de Passo Fundo e Cascavel, respectivamente, reduzidos.

Os dois resultados positivos se sobressaem à média brasileira, que teve retração no período. Segundo balanço da Infraero, em janeiro os aeroportos administrados pela companhia registraram o embarque e desembarque de 10.098.732 passageiros, leve queda de 2,25% comparada com os 10.331.773 do primeiro mês de 2016.

Já Navegantes, no Litoral Norte, na contramão dos outros resultados, teve uma retração grande no movimento de passageiros no começo deste ano: 19,9%. Foram 134 mil passageiros em janeiro de 2017 contra 167 mil no mesmo mês do ano passado.

CONCESSÃO PRIVADA

Certo da importância do aeroporto de Chapecó para o Oeste do Estado — e da necessidade de ampliar a infraestrutura do terminal — o prefeito Luciano Buligon (PSB) trabalha em um estudo, com uma consultoria de São Paulo, para viabilizar a concessão do terminal Serafin Bertaso para a iniciativa privada. Ele vê Viracopos (SP) e Brasília como modelos de desenvolvimento possíveis. O trabalho será encaminhado ainda este ano.

SEM MALA

Viajar apenas com bagagem de mão é mais rápido e prático e poderá ser, também, mais barato. A Gol anunciou na sexta-feira que vai oferecer duas classes tarifárias: uma para quem viaja apenas com mala de mão e outra para quem precisar despachá-la. A esperar para ver se as passagens aéreas ficam mais em conta.



NA SUÉCIA

Uma comitiva de empresários catarinenses, liderada pelo Conselho de Administração de SC (CRA-SC), embarca em maio para a Suécia. A viagem é um desdobramento do Conexão Suécia, realizado em novembro de 2016, que focou em experiências de gestão, sustentabilidade e tecnologia do país nórdico que podem inspirar o Brasil.As cidades Gotemburgo, Borås , Jönköping e Estocolmo estão no roteiro, que tem paradas em uma usina de reciclagem, na Escola Sueca de Têxteis, da SKF (empresa inventora do rolamento em há mais de 100 anos), da Husqvarna e da Volvo Cars.

CRESCIMENTO NA MODA

A Damyller, marca de moda do Sul catarinense, entra 2017 com planos de expansão. Já há quatro aberturas de novas lojas confirmadas até maio. As irmãs Jordana e Damylla Damiani, filhas do fundador, fazem parte da nova geração na condução do negócio. A coleção de inverno que chega à rede nos próximos meses vem inspirada no escapismo da Toscana, na Itália, com estampas geométricas e florais que lembram a luz do sol da região.

JURO ZERO

Programa Juro Zero, criado em 2011 pelo Governo do Estado, fechou 2016 com R$ 39,3 milhões contratados, divididos em 13.769 operações. Em comparação com 2015, houve um aumento de 5% no valor contratado.

— Em um ano difícil para o mercado em que muitas empresas fecharam as portas, mais de 13 mil pequenos empresários nos procuraram para ampliar ou melhorar seu negócio. É um índice que deve ser comemorado — diz o presidente do Badesc, José Cláudio Caramori.

VIRADA

Perder o emprego, fechar as portas de um negócio, precisar reestruturar os planos: em tempos de crise, essas situações acabam mais freqüentes. Com foco nesses momentos de vida a professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFSC Magda do Canto Zurba oferece a palestra Virando o Jogo: explorando os limites pessoais. O minicurso é aberto ao público e terá de 8h de duração, em 8 de abril, em Florianópolis. Oferecido pela Escola de Extensão da UFSC, está com inscrições abertas até o dia 5 de abril. Clique aqui para se inscrever e saber mais detalhes.