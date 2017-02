Além da produção de 10 mil unidades para exportação anunciada em abril do ano passado, a fábrica da BMW informa que um pedido adicional de mais 2 mil unidades do modelo BMW X1 será produzido em SC. Segundo a companhia, é um contrato temporário para fomentar a oferta global do modelo altamente bem-sucedido, que também é produzido na Alemanha.

- A procura por BMW X1 tem aumentado globalmente, nos últimos meses, e a escolha da fábrica de Araquari para suprir esta demanda mostra mais uma vez que temos a expertise para atender aos rigorosos requisitos de qualidade e eficiência exigidos pelo BMW Group, e que nós somos capazes de enviar veículos para outros mercados – afirmou Helder Boavida, presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Segundo o vice-presidente sênior da fábrica da BMW Group em Araquari, Carsten Stöcker, esta é uma ocasião para atualizar os ciclos de produtos e a flexibilidade da unidade permite acelerar a produção do BMW X1 para dar suporte às demandas globais.

A fábrica em SC também monta os modelos BMW série 3, BMW X3 e do BMW X4 para o mercado brasileiro. A companhia oferece cerca de 700 empregos diretos fixos e contratou 300 trabalhadores temporários para atender a demanda de exportação ano passado.



Acompanhe as publicações de Estela Benetti