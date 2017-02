Brasil Kirin, comprada pela Heineken, detém a Eisenbahn entre suas marcas. Foto: Rafaela Martins / Ver Descrição

Esperada pelo mercado de bebidas desde o ano passado, a aquisição da Brasil Kirin pela Heineken, confirmada na manhã desta segunda-feira, por 664 milhões de euros, abre um novo capítulo no setor de cervejas no Brasil. Ainda sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a nova companhia teria mais musculatura para disputar com a AB InBev, líder no país.



Enquanto a dona da Antarctica e Brahma detém cerca de 70% do mercado total, a Heineken poderá chegar a até 20% com a aquisição das operações da Brasil Kirin. A distância é grande, mas a briga tende a ser maior no segmento das cervejas premium e superpremium.

Controlada pela japonesa Kirin, a Brasil Kirin vinha reportando prejuízos. No ano passado, a perda foi de cerca de R$ 260 milhões. Ainda assim, o portfólio tem marcas importantes como a Eisenbahn, de origem catarinense e que ainda tem grande ligação com o Estado. A empresa também detém Baden Baden e Devassa, além de linhas de refrigerantes e água.



Em Blumenau, expectativa pela manutenção dos contratos na Oktoberfest



Em Blumenau, berço da Eisenbahn, o anúncio da aquisição da Schin pela Heineken repercutiu com mais força. A companhia venceu licitação em 2014 para explorar até 2020, via contrato de naming rights, a Oktoberfest. Em 2015, investiu R$ 12 milhões para construir um novo pavilhão no Parque Vila Germânica.

— Há seis meses, pelo menos, ouvíamos falar dos bastidores das negociações entre as empresas. A gente torce para que continuem com a marca e acredita que os contratos serão mantidos - diz Valmir Zanetti,presidente do Vale Europeu Convention & Visitors Bureau e diretor executivo do Empório Vila Germânica e da Bier Villa.

Para o secretário de Lazer e Turismo de Blumenau, Ricardo Stodieck, como o contrato está vigente, ele acredita que não haverá perdas na parceria com a cidade.

— A Heineken é uma empresa muito capitalizada no Brasil e no mundo. Certamente vai fortalecer o investimento em Blumenau - afirma.

O contrato firmado com a Brasil Kirin prevê que a empresa escolha qual marca quer colocar em evidência durante a Oktoberfest. Portanto, uma festa regada à chope Heineken não está descartada e a prerrogativa seria do novo acionista.

Em SC, a Brasil Kirin mantém a fábrica original da Eisenbahn, onde mantém cerca de 40 funcionários e produz algumas linhas especiais de cerveja. Para Carlo Giovani Lapolli, presidente da Associação Catarinense de Cerveja Artesanal (Acasc), o impacto maior será no segmento premium, no qual as empresas concentram a atuação:

— A Eisenbahn já tinha se posicionado com um preço mais competitivo, alinhado com uma política como a da Heineken. Creio que não haverá um reflexo imediato para o setor artesanal - diz Lapolli.

