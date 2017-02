Marcado para o fim de fevereiro, o Carnaval costuma ser um divisor de águas na economia local. Para o turismo, sepulta o fim da temporada. Na indústria e no comércio, marca o início do ano (de fato) para os negócios.



Como a temporada para o turismo não tem sido tudo aquilo que se projetou em termos de crescimento, alguns indicadores ajudam a prever o que ainda resta pela frente. No aeroporto Hercílio Luz, por exemplo, de 24 de fevereiro a 1o de março estão programados para chegar a Florianópolis 15 voos charters internacionais e 40 voos extras domésticos. O número representa uma queda em relação ao ano passado em frequencias vindas do exterior, mas crescimento dos nacionais. Em 2016, de 5 a 10 de fevereiro, chegaram à Capital 36 voos charters internacionais e 35 voos extras domésticos.

A superintendência da Infraero pondera que o fato de o Carnaval ter caído no início do mês no ano passado e no final de feveriro neste ano influencia o resultado. Afinal, independentemente da festa, muitos marcam as férias para esse período.

O presidente da Santur, Valdir Walendowsky, afirma que uma decisão da Anac argentina pelo cancelamento de 100 voos charters impactou o resultado. Apesar disso, ele defende que há grande fluxo de turistas que virão por via rodoviária.

Para o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (SHRBS), a taxa de ocupação nos hotéis será de 76%. Se confirmado, o índice ficará 10 pontos abaixo do registrado em 2016 na região. Estanislau Bresolin, presidente do sindicato, explica que a previsão leva em conta que no último ano a folia ocorreu no início de fevereiro e nesse, será no final do mês.

— Essa mudança estica a temporada. A crise econômica no país é outro fator que pode reduzir o número de turistas que virão para o evento — afirma.

Reforço interno

Azul e Avianca confirmaram voos extras para destinos catarinenses neste Carnaval. A Azul terá cinco voos em Florianópolis e dois extras em Navegantes. Já a Avianca terá 26 frequências no período englobando a cidade de Florianópolis ao Aeroporto de Guarulhos.

Aluguel na temporada

O crescimento das plataformas online mudou a maneira com o turismo se organiza no mundo inteiro. Em SC, não é diferente. Walendowsky, da Santur, diz que há mil ofertas no Airbnb só para Florianópolis e pelo menos 700 em Balneário Camboriú. Ele defende que as medições de ocupação precisam levar em conta as novas modalidades.

No AlugueTemporada, uma plataforma que atua no Brasil, as buscas para fevereiro (que incluem o período do Carnaval) mostram que 59% dos grupos de viajantes, em sua maioria formados por cinco adultos, optam por estada de sete noites. A tarifa média por noite é de R$ 180 para cada hóspede. Os 10 destinos mais cotados são: Florianópolis, Bombinhas, Balneário Camboriú, Itapema, Ibiraquera, Garopaba, Itapoá, Penha, São Francisco do Sul, Palhoça e Governador Celso Ramos.



*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.



Acompanhe as publicações da coluna



:: Mulheres do Brasil têm reunião em Florianópolis

:: Celesc busca US$ 345 milhões em financiamento com o BID



:: "Esperamos retomar o crescimento em 2017", destaca o presidente do Grupo Tigre