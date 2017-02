Francisco Omar Abadia Jr., 29 anos, é de uma família de argentinos que deixou o país para viver em Florianópolis. Ao lado de Rebecca Fernandes Schwarz, 26 anos, parceira de negócio e de vida, fundou o La Merceditas. Os dois são bacharéis em Gastronomia pela Assesc e, em 2015, durante o feriado de Natal, decidiram testar os primeiros protótipos das empanadas.



Foto: Francisco Abadia / Divulgação

Logo, a produção caseira foi se expandindo. No ano passado, a empresa ganhou uma unidade industrial em Palhoça e agora atende pelo menos 35 pontos de venda entre cafés, bares e restaurantes da Ilha e do continente. Com faturamento crescente em 10% ao mês desde a abertura, La Merceditas já tem quatro funcionários e estuda nova contratação.



No mar

No próximo dia 20, Santa Catarina será destaque em seminário que integra a programação da 44ª edição da NauticSud, Feira Náutica Internacional de Nápoles, na Itália. O encontro terá como foco as oportunidades oferecidas pelos recursos do mar, com foco nos acordos existentes para promover o intercâmbio e os investimentos do setor náutico em SC.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

