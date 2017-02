Foto: Julio Cavalheiro / Agencia RBS

Com um crescimento de vendas na faixa de 8% em 2016 e 28 inaugurações – 55% a mais do que em 2015, o Continente Shopping, na Grande Florianópolis, celebrou o resultado como positivo. Em 2016, o número de operações fechadas foi apenas 11. Para 2017, até abril, irão entrar em operação cinco novas lojas: Kopenhagen, Dinathura (alimentação natural), galeteria La Commune, Valentina (moda feminina) e YouCom (marca jovem da Renner).

Multisom fecha loja em SC

Motivado pela dificuldade de renegociar contratos com shopping centers, o presidente das lojas de CDs, DVDs e aparelhos musicais Multisom, Francisco Novelletto, anunciou ontem a decisão de fechar até 30 unidades em 2017. Uma delas, em Santa Catarina. A rede tem 33 lojas no Estado. Este ano, a Multisom já fechou sete lojas – são 127 unidades em todo o país, atualmente. Com isso, o número de funcionários também será revisto. Cerca de 700 já foram dispensados nos últimos meses.

Inauguração

A Grande Florianópolis foi escolhida para receber a primeira unidade do Brasil Atacadista, nova rede criada em Santa Catarina. Voltada a comerciantes e ao público em geral de toda a região, a loja será inaugurada hoje, às 10h, em Biguaçu, na Rua João Coan, 390, marginal da BR-101. Com mais de 3 mil m² de área de venda e 200 vagas de estacionamento, o supermercado terá horário de funcionamento das 8h às 22h, todos os dias.

Anfitrião Sênior

Síndrome do ninho vazio ou oportunidade de ganhar uma renda extra? Fato é que cresceu a participação de pessoas com mais de 60 anos que oferecem espaço na plataforma de locação de imóveis Airbnb. Santa Catarina foi um dos Estados em que esse segmento mais avançou no último ano – uma alta de 209%. Outra curiosidade é que enquanto a renda média dos anfitriões ficou em torno de R$ 5 mil em 2016, os com 60 anos ou mais tiveram no Airbnb uma renda extra 38% superior à média no país e quase o dobro do que arrecadaram aqueles de 25 a 29 anos.

Investimento Estrangeiro

O dólar encerrou ontem cotado a R$ 3,06 no mercado à vista, no quarto dia consecutivo de queda. A percepção sobre a economia brasileira melhorou. Além disso, a desaceleração da inflação e um cenário mais estável na política influenciaram o resultado. Os investidores estrangeiros voltam a olhar para o mercado nacional como uma opção segura de aposta. Por isso, a pressão de baixa na cotação da moeda norte-americana acompanha a entrada de recursos no país, com captações externas e ofertas iniciais de ações (IPO), assim como uma possível rodada adicional da Lei de Repatriação. O dólar futuro para março fechou em baixa de 0,99%, aos R$ 3,0650.



*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.



