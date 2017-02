Em Florianópolis, aluguel avança 1,01% em janeiro, segundo índice FipeZAP /

O preço dos imóveis para locação em Florianópolis variou 1,01% em janeiro, a terceira maior variação do período. O percentual é calculado pelo índice FipeZap, divulgado nesta quarta-feira, e ficou acima da média brasileira, de 0,17% no primeiro mês do ano. Esse foi o primeiro aumento nominal depois de vinte meses.

Apesar disso, quando comparado com o nível de janeiro de 2016, o Índice FipeZap de Locação acumula queda de 2,90%. Levando-se em consideração a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses (+5,35%), o índice teve uma queda real de 7,84% no período.Todas as cidades monitoradas pelo índice mostraram resultados inferiores à inflação nesse mesmo intervalo de tempo, sendo que apenas em Santos não houve queda nominal no preço médio de locação.

Comparando-se o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por locar seu imóvel.

Trata-se de uma medida importante para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento. Em janeiro de 2017, o retorno médio anualizado do aluguel caiu para 4,3%.



