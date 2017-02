Nesta fase de crise, o fisco até facilita mais as negociações para quem quer pagar tributos atrasados. Com o programa de desconto de 80% sobre multas e juros iniciado em outubro do ano passado e encerrado dia 20 último, a Secretaria de Estado da Fazenda recuperou R$ 129,3 milhões em créditos de ICMS. A pasta espera que mais R$ 36,5 milhões sejam pagos até 20 de março, quando vence o prazo das últimas parcelas.



- São recursos que demorariam a entrar no caixa do governo se não houvesse um incentivo ao pagamento. Nesse momento de crise, além de reforçar o monitoramento da arrecadação e o combate à sonegação, precisamos recuperar com urgência o imposto que é de direito do cidadão para garantir a manutenção dos serviços essenciais – explica Antonio Gavazzoni, secretário de Estado da Fazenda.

Esse programa foi lançado com o aval do Confaz para recuperar impostos atrasados gerados até o final de 2015, inscritos ou não na dívida ativa. Os devedores puderam pagar em seis vezes, além de ter os descontos de juros e multas.

Conforme Gavazzoni, as empresas também têm muito a ganhar com isso. Elas restabelecem sua regularidade fiscal e o acesso ao crédito, e o empresário recupera a sua dignidade. Tudo isso ajuda na retomada da economia.

Vale lembrar que o governo federal abriu um programa de regularização tributária. O prazo é de seis meses, não há descontos de multas e juros, mas oferece outras vantagens para empresas.

Aplicativo na educação

Uma melhor comunicação entre pais e professores pode garantir um salto no aprendizado de crianças e adolescentes. Por isso escolas de SC estão aderindo à tecnologia com esse objetivo. O aplicativo Learning Genie, desenvolvido por um pai da Califórnia para acompanhar a vida escolar de sua filha se tornou negócio mundial. A Escola Dinâmica, de Florianópolis, trouxe essa tecnologia para o seu modelo de ensino e também se tornou representante exclusiva do app no Brasil e América Latina. O Learning Genie permite aos professores registrar as atividades das crianças por meio de imagens e textos, substituindo a agenda. E o Centro Educacional Menino Jesus, também da Capital, já utiliza um aplicativo próprio, o ClipEscola, que está em desenvolvimento, mas foi implantado parcialmente. Assim, os pais podem acompanhar o dia a dia escolar.

Foto: Escola Dinâmica / Divulgação

Sorvete premium avança no país

O consumo de sorvete no Brasil deixa a desejar frente ao primeiro mundo, mas algumas marcas premium estão conseguindo crescimento acelerado. É o caso da Ypy Sorvetes, de Florianópolis, dos sócios Marcelo Baracuhy, Ricardo Kuerten e Ciro Aimbiré. Em operação desde dezembro de 2013, conta com fábrica moderna capaz de produzir 3 mil sorvetes no palito e 5,4 mil potes do produto por hora. Hoje são 800 pontos de venda no país, dos quais 50% em SC, 35% no RS, 10% no Paraná e 5% em Brasília.

- O próximo mercado que estamos em negociação é São Paulo – diz Baracuhy.

Em um ano, o número de clientes cresceu 320%. O sucesso está ligado ao uso de ingredientes naturais e outros diferenciais.

Foto: Rafaela Martins / MAFALDA PRESS

BRF tem prejuízo

Líder nacional em alimentos processados e dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF surpreendeu o mercado ao fechar 2016 com prejuízo de R$ 372,7 milhões, enquanto no ano anterior teve lucro líquido de R$ 2,928 bilhões. No balanço, a empresa explica que a queda ocorreu em função da redução das vendas no país devido à recessão, alta do preço do milho e queda do dólar no último trimestre que afetou exportações. O presidente do conselho da BRF, Abilio Diniz, reconheceu para investidores que foram cometidos alguns erros na gestão.

Como reverter

Diante da maior concorrência do que a empresa chama de ¿marcas regionais¿, tudo indica que a BRF terá que reduzir preços para competir melhor e investir mais em marketing, como a sua principal concorrente, a Seara vem fazendo. Na última leitura da Nielsen, a BRF teve queda de 0,6 pontos percentuais de participação de mercado. Outro fato que preocupa é que boa parte da nova cúpula da empresa não conhece a parte operacional do setor.

Lucro menor

Em função da crise, a Cia. Hering encerrou 2016 com queda de 29,1% no lucro líquido, para R$ 199,4 milhões enquanto no ano anterior obteve R$ 281,2 milhões. A companhia registrou queda de faturamento nas principais marcas, com retração de 19% no caso da Hering. Somente a Hering Kids cresceu, 6,6%. As vendas pela internet cresceram 28,7%. A receita bruta de 2016 ficou em 1,7 bilhão, com queda de 8,1%.

Juros nas alturas

Mesmo nesta fase aguda de crise, alto desemprego e taxa Selic em queda, os bancos seguem com os juros nas alturas, tanto para o consumidor quanto para empresas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estuda medidas para reverter esse quadro. Por isso, por enquanto, o único segmento de crédito que está em alta é o consignado a aposentados. Em 12 meses até janeiro, o salto desse segmento subiu 15,6% enquanto o crédito geral para brasileiros ficou em 0,6%.

Boas notícias

O varejo catarinense está atento a todos os sinais de melhora da economia. A projeção para ocupação hoteleira no Carnaval na região da Capital era de queda de 10% frente a 2016, mas o movimento de público na cidade tem agradado prestadores de serviços. Para a FCDL/SC, o corte da taxa Selic semana passada eleva a confiança do setor.

Polêmica dos vistos

Com a saída do chanceler José Serra do Itamaraty, crescem as chances de o Brasil liberar turistas dos EUA, Canadá, Japão e Austrália da apresentação de vistos. Um dos defensores dessa medida é o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, que prevê crescimento de 25% no número de visitantes desses países caso essa burocracia for suspensa.

