O Grupo Bene, formado pelos empresários Claudia Cruz e Rafael Mendes, o chefe Cláudio Rodrigues e o médico Filipe Geannichini, anunciou no último final de semana a abertura da primeira rede de franquias da pizzaria Massas.com, que começou com a matriz em Florianópolis, e da confeitaria e padaria VaBene, que abrirá em março na Capital. Além disso, a rede abrirá uma pizzaria com salão em maio, no centro.



Na ocasião, estavam presentes os primeiros franqueados das lojas de São Paulo, Ribeirão Preto e Brasília. O diferencial da rede é que ela oferece produtos para celíacos, totalmente sem glúten, um mercado que cresce cada vez no Brasil. O investimento inicial foi de R$ 70 mil para opção de delivery. A procura para abrir franquia é tão grande que a rede ainda 36 interessados no país.



Emprego

Com a taxa de desemprego em alta e sem perspectivas de melhora para os próximos meses, sete em cada 10 brasileiros desempregados estão dispostos a ganhar menos do que no último trabalho, mostra pesquisa inédita feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

As principais justificativas para aceitar um salário menor são a necessidade de pagar as despesas e de voltar ao mercado de trabalho. A maioria dos que topariam uma remuneração inferior é formada por homens e pessoas que fazem parte das classes C, D e E.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

