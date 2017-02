O empresário Paulo Rigo percebeu uma lacuna no mercado de academias de ginástica em Santa Catarina e escolheu Florianópolis para começar a empreender na área com a The Shore, o centro de ginástica e atividade física que funcionará na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, no imóvel onde era o restaurante Taishô.



Foto: reprodução / divulgação

Constatou, em pesquisa informal, que uma gorda fatia dos alunos é contrária aos planos anuais - com desconto, que "prendem" o aluno por um ano – e aposta em planos pré-pagos, tendência em diversas áreas, do qual o aluno paga somente pelo que usa, com créditos/aula com liberdade de uso e sem taxa de matrícula. Mesmo antes da abertura – prevista para março - as vendas online já começaram.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

Acompanhe as publicações da coluna



:: Mulheres do Brasil têm reunião em Florianópolis

:: Celesc busca US$ 345 milhões em financiamento com o BID



:: "Esperamos retomar o crescimento em 2017", destaca o presidente do Grupo Tigre