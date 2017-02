A internet industrial será um dos temas de destaque da 15ª edição da Expogestão, agendada para o período de 9 a 11 de maio na Expoville, em Joinville. Além de estar presente na grade do Congresso, com a participação de empresas internacionais de renome, em paralelo será realizada a Conferência Internacional da ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial, entidade que foi idealizada nos bastidores da Expogestão no ano passado.



Foto: Jaksson Zanco / Divulgação

A relação dos palestrantes e temas da Expogestão 2017 será apresentada a autoridades, lideranças empresariais e convidados no evento de lançamento, dia 16 de fevereiro.

Bônus

Na próxima sexta-feira, 17, a CELESC e a ENGIE irão fazer o lançamento do Projeto Bônus Eficiente Linha Fotovoltaica, uma iniciativa que vai promover a instalação de sistemas de energia solar em 1.000 residências catarinenses com 60% de desconto.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.



Acompanhe as publicações da coluna

:: "O Brasil certamente não é um país chato", diz embaixador da Alemanha



:: Setor de serviços em SC tem pior resultado desde 2012

:: Em todo o país, 108,7 mil lojas fecharam em 2016