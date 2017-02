Modelo da marca The Lilled Small Town que foi selecionada para programa no Rio de Janeiro Foto: Diogo Andrade / Divulgação

A marca The Lilled Small Town, da catarinense Bruna Nesi, ficou entre os 10 projetos que foram selecionados, por meio de edital, para participação no Malha +C&A: Aposta. A jovem de 24 anos de Tubarão está no Rio, onde participa de um período de 10 meses de incubação ao lado de outros jovens criadores. Com foco em roupas femininas, como a peça na foto ao lado, Bruna cria peças com conforto e simplicidade, aliadas a práticas sustentáveis. Com o conceito de upcycling e slow-fashion, conta com uma produção local e utiliza como matéria-prima peças e tecidos descartados pelas indústrias têxteis da região.



Look do Dia

Para divulgar a liquidação que começa amanhã e encerra domingo, o Iguatemi Florianópolis criou uma ação com seis blogueiras. Cada uma vai receber R$ 400 e terá o desafio de montar looks com peças da promoção. O resultado será divulgado nas redes sociais.

Negócio da China

A atração de turistas da China para o Brasil entrou na pauta de conversas do presidente da Argentina, Mauricio Macri, na visita a Temer, ontem. Segundo Vinicius Lummertz, presidente da Embratur, o ministro do Turismo da Argentina, Gustavo Santos, vem há meses defendendo que os dois países estabeleçam parceria para atrair os visitantes asiáticos.Atualmente o Brasil recebe 55 mil turistas chineses por ano, e a Argentina outros 35 mil. No ano passado, mais de 120 milhões de chineses viajaram pelo mundo. A estratégia é vender os dois países como roteiro integrado. Argentinos e brasileiros acham que vender, por exemplo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Patagônia e Buenos Aires, numa mesma viagem, poderia dar muito certo.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

