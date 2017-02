O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) aproveita a trégua prolongada do Carnaval para divulgar análise de um estudo concluído no final do ano passado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre megatendências mundiais, ou seja, mudanças sociais, políticas, econômicas e ambientais. Destaca o crescimento e envelhecimento da população, da urbanização, aquecimento global e avanços tecnológicos, tudo o que afeta muito a economia.

Segundo a OCDE, a população mundial deverá crescer dos 7,4 bilhões de habitantes em 2015 para 8,5 bilhões em 2030 e para 9,4 bilhões em 2050. O crescimento maior da natalidade será principalmente em países menos desenvolvidos, como os de boa parte da África. No caso do envelhecimento da população mundial, hoje são 900 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, chegará a 1,4 bilhão em 2030 e 2,1 bilhões em 2050.

Essas mudanças implicarão em maior demanda por serviços de saúde e outros. Por isso, além de milhares de empregos em serviços nessa área, a expectativa é de que a tecnologia, especialmente robôs, ganhe mais espaço.

E sobre tecnologia de um modo geral, as projeções são de avanços crescentes em segmentos como serviços digitais, internet das coisas e grandes dados, ou Big Data. Nessa área, Santa Catarina já vem se destacando com diversas empresas e tem condições de avançar mais. Para isso, precisa ampliar investimentos em inovação e formação de pessoas.

Mais alimentos

Outra megatendência global é a maior demanda por alimentos. Até 2050 o mundo deverá aumentar em 60% a produção de alimentos e os preços ficarão mais caros. O Brasil, que tem as melhores condições naturais e climáticas para a agropecuária, deverá responder por cerca de 40% dessa expansão. Muito desse crescimento virá com ganhos de produtividade, o que já acontece atualmente porque a produção cresce bem mais do que a ocupação de recursos naturais.

Isso significa que a competitiva e diversificada indústria de alimentos de Santa Catarina terá um mercado ainda mais promissor no futuro se conseguir continuar forte, produzindo mais com preservação do meio ambiente.

Se você quiser ler a íntegra da publicação do IEDI acesse

http://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_775.html



Acompanhe as publicações de Estela Benetti