Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão entre os Estados que mais sofreram com a redução de população, segundo dados do IBGE. São cidades que sofreram mais com a crise, que resultou na queda de empregos. Diante deste cenário, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, o deputado Mauro Mariani (PMDB), de SC, e o deputado João Arruda (PMDB), do PR, levaram ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ontem o pleito pela criação do Fundo Constitucional do Sul. O fundo beneficiaria os três Estados com linhas de financiamento para estimular investimentos e combater as desigualdades econômicas. Só Santa Catarina seria beneficiada por algo em torno de R$ 3 bilhões para projetos. Henrique Meirelles manifestou apoio à criação. Destacou que não há impedimento técnico para a criação do fundo, que ficaria dentro da pasta da Integração Nacional.



Até 2019

O diretor-geral da TAP no Brasil, Mário Carvalho, disse ao presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, que aguarda o fim das obras do aeroporto Hercílio Luz para lançar um voo direto de Florianópolis a Lisboa. Seria a primeira linha internacional transatlântica ligando a capital catarinense. O problema é que o fim das obras está previsto só para 2019. Tomara que não cansem de esperar.







*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

