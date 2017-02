Foto: Fernando Machado / Divulgação

A Fairyland Cupcakes, de Florianópolis, registrou crescimento de 18% em 2016 mesmo com a crise. Aberta há cinco anos em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, a Fairyland — que atende mais de 1000 clientes aos finais de semana — vai na contramão de empresas em franco crescimento, principalmente do ramo de confeitaria: não pensam em expandir — ou "crescer", como chamam — e muito menos virar franquia.

O motivo, segundo o jovem empresário Fernando D¿Aquino Machado, é manter o padrão "feito em família" e o atendimento customizado pelo qual são conhecidos.

Terrenos no Sapiens

O Sapiens Parque, localizado no Norte da Ilha de Santa Catarina, lançou editais para venda direta de dez terrenos no complexo nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. As unidades têm área total entre 3.085,26 m² e 20.182,4 m² e são destinadas ao uso comercial, empresarial, de hotelaria, serviços e tecnologia. Os preços variam de R$ 995 mil a R$ 4,1 milhões.



O projeto do Parque prevê amplas avenidas e ciclovias, cabeamento subterrâneo, estação de tratamento de esgoto própria com reuso, plano diretor único, Licença Ambiental Prévia para todos os locais, área verde com 240 hectares, lagos sustentáveis e espaços urbanos diferenciados. As publicações, assim como as datas-limite para a entrega das propostas, podem ser conferidas por meio do site www.sapiensparque.com.br/licitacoes.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

Acompanhe as publicações da coluna

:: "O Brasil certamente não é um país chato", diz embaixador da Alemanha



:: Setor de serviços em SC tem pior resultado desde 2012

:: Em todo o país, 108,7 mil lojas fecharam em 2016