Alex Tabor durante a apresentação na tarde desta quinta-feira, em Florianópolis Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Com um leve sotaque estrageiro e muita simpatia, o CEO da Peixe Urbano, Alex Tabor, apresentou oficialmente na tarde desta quinta-feira na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) os planos da companhia para Florianópolis. A empresa já trabalha há um mês na cidade, com uma equipe financeira instalada de forma provisória na sede da entidade.

Cerca de 70 profissionais foram recentemente contratados e todos os diretores já fizeram a mudança para a Capital — inclusive Alex, que nasceu no Brasil, mas morou anos na Ásia, em países como Paquistão e Indonésia, e, mais tarde, na Califórnia. Na prática, uma equipe de 90 profissionais da companhia já atua na cidade. As contratações e o treinamento continuam em ritmo acelerado, enquanto a sede definitiva, no Techno Towers, no João Paulo, passa por reforma. A expectativa é que a mudança definitiva ocorra até o final de março.

O evento teve a presença do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), que destacou o empenho dos servidores da Fazenda municipal para garantir a atenção à Peixe Urbano. De acordo com ele, apenas no primeiro ano, a companhia vai incrementar em 1,5% o geração de recursos próprios do município.

Planos de crescimento

Na apresentação, Alex falou sobre o início da Peixe Urbano, como uma startup em 2010, e as dificuldades enfrentadas pela companhia em 2014.

— Crescemos muito rápido, atingimos 5 milhões de usuários no primeiro ano. Mas o negócio de compras coletivas não tinha grandes barreiras de entrada, e logo tínhamos 2 mil empresas competindo no setor. Então, fomos buscar alternativas e verificamos o que ocorreu no mercado chinês. Apesar de uma saturação, eles haviam voltado a crescer — contou Alex.

Assim, o gigante chinês Baidu entrou no radar como potencial investidor do Peixe Urbano. Os asiáticos adquiriram o controle em 2014. Em 2015, a companhia cresceu 100% em receita. Para esse ano, a meta é repetir a dose do ano passado e avançar 40%.

Grana chinesa

Considerada uma das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo, a chinesa Baidu tem musculatura para investir em novos negócios. Segundo Yan Di, CEO da companhia no país, há US$ 60 milhões disponíveis para investimento em startups brasileiras. A gigante asiática tem meta é aplicar entre 10 e 15 empresas no Brasil.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

Foto: Arte DC / Arte DC

