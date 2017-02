Foto: Marco Favero / Agência RBS

O Peixe Urbano, maior plataforma de ofertas locais do Brasil, está com vagas de emprego abertas, com oportunidades para analista de gestão de canais, assistente de produção, gerente e analista de produto, atendente de relacionamento, analista de marketing e designer gráfico, em seu escritório em Florianópolis.Todas as vagas disponíveis são para postos no novo escritório do Peixe Urbano na capital catarinense, localizado no bairro João Paulo.

— Temos um compromisso de longo prazo com a cidade, então nossa expectativa é que em até 4 anos sejam 400 contratações, que vão acompanhar os planos de crescimento da empresa — explica Anderson Valverde, diretor de RH do Peixe Urbano.

Confira todas as vagas:

Design Gráfico Júnior (1 vaga)

Assistente de Produção - Fotografia (1 vaga)

Analista de Gestão de Canais - Usuários(3 vagas)

Estagiário de Gestão de Canais - Usuários (4 vagas)

Analista de Gestão de Canais - E-mail Marketing (3 vagas)

Analista em Gestão de Canais - WebSite (1 vaga)

Estagiário em Gestão de Canais - WebSite (3 vagas)

Analista em Gestão de Canais - Mobile (1 vaga)

Estagiário em Gestão de Canais - Mobile (2 vagas)

Gerente de Produto: E-commerce (1 vaga)

Gerente de Produto: Parceiros (1 vaga)

Gerente de Produto: Pagamentos (1 vaga)

Analista de Produto (1 vaga)

Estagiário Financeiro (1 vaga)

Atendente de Relacionamento com o Cliente (1 vaga)

Designer E-mail Marketing (1 vaga)

Analista de Marketing Sênior (1 vaga)

Analista de Marketing Júnior (1 vaga)



Para saber mais e se candidatar para as vagas, acesse a página

Trabalhe Conosco no site do Peixe Urbano.



*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

