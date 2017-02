A Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças de Santa Catarina, a AMCRED-SC, e o Sebrae/SC inauguram no dia 14 de março a primeira Associação de Garantia de Crédito para microcrédito do Brasil. Por meio de cartas de aval, a SC Garantias irá possibilitar que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas tenham acesso a empréstimos de até R$20 mil, que serão fornecidos por OSCIPs credenciadas em todo o Estado.



A inauguração da SC Garantias será às 17h30, na sede do Sebrae/SC. De acordo com um levantamento feito pelas OSCIPs catarinenses, cerca de 25% dos empreendedores que buscam empréstimo nas instituições não conseguem por falta de um avalista em condições compatíveis com o nível de risco da operação.



*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

