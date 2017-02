Fila de clientes se formou em frente a pop up store nesta sexta-feira Foto: Marco Dutra / Divulgação

A marca francesa de cosméticos Sephora inaugurou nesta sexta-feira, no Shopping Iguatemi, em Florianópolis, a primeira unidade em Santa Catarina. A pop up store de 13 metros quadrados reúne uma amostra dos produtos mais vendidos pela rede internacional. O formato de quiosque foi criado no Brasil para acelerar a expansão em cidades em que a marca ainda não atuava – a previsão é que o ritmo de inaugurações se intensifique este ano. Estão previstas novas lojas em Goiânia, Salvador e Recife nos próximos meses.



Leia outras notas da coluna

Colombo no Japão

O governador Raimundo Colombo parte em missão para o Japão no início de março. O objetivo é ampliar as exportações de frango e carne suína para o país. Entre os compromissos da comitiva está a Foodex Japan 2017, a maior feira de alimentos e bebidas da Ásia. Além da feira, a comitiva participa do seminário Oportunidades & Negócios, promovido em Tóquio, resultado de parceria da Embaixada do Brasil no Japão com a Fiesc.



Peixe Urbano transfere sede do Rio de Janeiro para Florianópolis



Peixe Urbano já tem pelo menos 14 vagas abertas em Florianópolis



Relembre a passagem de Eike Batista em SC



*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

Acompanhe as publicações da coluna