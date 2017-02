Aassim como o comércio, o setor de serviços em Santa Catarina não teve um bom desempenho em 2016. O segmento fechou o ano passado com com queda de 2,5% no faturamento, o pior resultado da série histórica iniciada em 2012. Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) foram divulgados ontem pelo IBGE.



No Brasil, a retração no volume de serviços prestados foi de 5% em 2016. Todos os segmentos analisados no levantamento tiveram queda no período. O último bimestre, entretanto, foi mais favorável. Os serviços avançaram dois meses consecutivos: 0,6% em dezembro ante o mês anterior, após uma alta de 0,2% em novembro. A reação foi considerada um alento, embora ainda não possa ser encarada como recuperação.



Em Santa Catarina, conforme análise da Fecomércio SC, a retração da renda familiar desde 2015 influenciou na trajetória de queda do setor de serviços, considerado um dos mais importantes na composição do PIB. Em dezembro, a receita catarinense retraiu 6,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O país também registrou queda de 1,5% em relação a dezembro de 2015 e -0,1% no acumulado de 12 meses.



Até mesmo o turismo, segmento importante para a economia catarinense, sofreu revés no período. O Estado ficou entre as unidades da federação do país com pior desempenho nessa atividade.



A receita nominal nas atividades turísticas teve recuo de 0,6% em Santa Catarina e 0,1% no Brasil. Os serviços prejudicados pelo encolhimento da atividade industrial (-3,3%) no ano passado apresentaram os piores resultados desde o início da apuração da pesquisa.



– O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio caiu 5,7% em termos de receita, refletindo a diminuição na produção da indústria e na circulação de mercadorias. Esta foi a maior queda entre os segmentos pesquisados. Na esteira do elevado número de fechamento de empresas, os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram queda de 1,4%. Em terceiro aparece os serviços de comunicação e informação (1,2%), fruto da queda dos investimentos e do consumo – explica o economista da Fecomércio SC, Luciano Córdova.



No Estado, dois segmentos tiveram variação positiva na receita nominal, mas ainda assim as mais baixas desde o início da pesquisa e abaixo da inflação do período: serviços prestados às famílias (1,8%) e outros serviços (3,1%), que inclui os segmentos imobiliários e de eventos. O aumento da receita, no entanto, não foi suficiente para compensar a elevação dos custos neste período.



Segundo a Tendências Consultoria Integrada, os resultados da pesquisa sugerem que o PIB dos Serviços tenha um recuo de 0,5% no quarto trimestre ante o trimestre imediatamente anterior, o que resultaria em queda de 2,5% em 2016.



