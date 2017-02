Raimundo Colombo falou sobre economia na manhã de quinta-feira, na Alesc Foto: Luis Debiasi / Divulgação

A economia pautou boa parte do discurso de Raimundo Colombo (PSD) na retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa na manhã de ontem, em Florianópolis. Em meio à recessão brasileira, o governador destacou o desempenho das exportações catarinenses e o protagonismo do Estado nas vendas de carne suína para o exterior. Arriscou também avaliações de política externa e não se furtou de opinar sobre as recentes medidas do presidente dos Estados Unidos:



– Todo mundo pode questionar o Trump. Eu também estou assustado. Mas, quando ele detonou o acordo do Transpacífico, acabou nos ajudando.



De fato, apesar de as medidas tresloucadas do republicano oferecerem grandes ameaças ao mundo – e também aos negócios brasileiros – alguns setores da economia catarinense podem se beneficiar deles. Ao decidir, por decreto, deixar o Transpacífico, um acordo assinado pelos EUA em 2015 com outros 11 países, Trump abre duas brechas.



As negociações de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia podem sair fortalecidas. Além disso, abre uma janela para o Brasil no agronegócio principalmente em arroz, carnes, lácteos e fumo.



É uma oportunidade para Santa Catarina ampliar as exportações para Ásia, um forte mercado consumidor de carne suína, avalia Henry Quaresma, especialista em comércio exterior e CEO da Brasil Business Consulting e Diretor da TSL. Hoje, mercados como Japão e Coreia do Sul são estratégicos para as agroindústrias catarinenses.



Por outro lado, o polo madereiro é um setor que teme as medidas protecionistas de Trump. Uma medida em análise pode restringir a entrada de diversos itens – como madeiras serradas e outras peças – que são pauta de exportação catarinense. O Sistema Geral de Preferências (SGP), operado pelo Escritório Comercial dos EUA, avalia 103 países em desenvolvimento que têm descontos unilaterais nas tarifas de importação. O Uruguai e a Venezuela já perderam o benefício. Tudo indica que a medida não será renovada, reduzindo a competitividade dos produtos brasileiros.



