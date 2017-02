A Tupy promove na próxima terça-feira um leilão com 56 lotes entre caminhões, carros e equipamentos de usinagem, às 11h. Um caminhão basculante Mercedes Benz 2726 (2011/2012), com oferta inicial de R$ 42 mil, é o destaque do leilão. Também estão disponíveis para venda: um caminhão poliguindaste Mercedes Benz 2726 (2010), partindo de R$ 38,5 mil; um caminhão tanque Mercedes Benz, com valor inicial de R$ 27,5 mil; um centro de usinagem Mazak Impulse 30H (2000), com preço inicial de R$ 14 mil, e um lote com dez peças de motores elétricos, freios e redutores, partindo de R$ 2 mil. Todos os lances já podem ser realizados no portal www.superbid.net.



Casa em Videira

A BRF inaugura na próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro, um espaço de história, arte e cultura em Videira, a Casa Viva BRF.

*Júlia Pitthan é interina da coluna de Estela Benetti. A colunista retorna de férias no dia 23 de fevereiro.

