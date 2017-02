Apesar de uma leve recuperação na comparação entre dezembro e novembro, o volume do setor de serviços apresentou queda acumulada de 8,2% em 2016 em Santa Catarina. Na média do Brasil, o desempenho do indicador foi de retração de 5,7% no período. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.

Em relação à receita nominal do setor, Santa Catarina teve uma retração de 5% nos 12 meses do ano passado. Já no Brasil essa queda foi de apenas 0,1%.

Em todo o país, o setor de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio acumulou a maior queda, com -7,6%, com destaque para o Transporte terrestre, com -10,4%. Nesse aspecto, é importante ressaltar a forte dependência do Transporte de cargas (rodoviário, ferroviário e dutoviário) em relação ao setor industrial, um reflexo do desaquecimento econômico e da atividade industrial.

Em Santa Catarina, a atividade turísticas foi destaque no país pelo desempenho ruim. Queda de 3,5% em 2016, acompanhada dos Estados do Ceará (-7,6%),Espírito Santo (-3,4%), Paraná (-2,3%) e Pernambuco (-0,9%). Na outra ponta, São Paulo teve o melhor resultado, com crescimento de 6,6%,ao lado de Rio Grande do Sul (3,2%), Goiás (2,4%), Rio de Janeiro (1,4%), Distrito Federal (0,8%), Minas Gerais (0,2%) e Bahia (0,1%).

