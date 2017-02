O grupo WEG fechou 2016 com lucro líquido de R$ 1,117 bilhão, 3,3% abaixo do obtido no ano anterior, quando alcançou R$ 1,156 bilhão. O retorno sobre o patrimônio líquido alcançou 18,5%. No último trimestre do ano passado, a empresa obteve lucro de R$ 323,2 milhões, 15,8% menos do que no mesmo trimestre de 2015, mas frente ao trimestre imediatamente anterior, registrou lucro 25,7% maior, o que indica uma certa melhora no mercado naquele período. A margem líquida trimestral ficou em 13,06%.



No ano passado, o grupo investiu R$ 325,5 milhões, especialmente em expansão da capacidade e modernização em fábricas do México e da China. Também comprou três empresas no valor total de R$ 52,8 milhões. A principal foi a Bluffton, nos EUA. A WEG, de Jaraguá do Sul, é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos.



