O diplomata brasileiro Roberto Azevêdo foi reeleito ontem, com três meses de antecedência, para mais um mandato à frente da Organização Mundial do Comércio (OMC). Dos 164 países membros da entidade, apenas a africana Uganda votou contra. Agora que o presidente americano Donald Trump decidiu tirar os EUA dos grandes acordos internacionais e adotar outras medidas na área externa, a OMC ganha mais força na interação do comércio mundial e também têm mais desafios.

Uma ameaça de Trump que preocupa todos os parceiros é sua intenção de impor barreiras à entrada de produtos nos EUA sem consultar a OMC. Azevêdo também está envolvido em negociações que devem ser definidas até a reunião ministerial da entidade, no final do ano em Buenos Aires. Com a recondução do brasileiro, a jovem advogada catarinense Tatiana Lacerda Prazeres segue como assessora sênior da diretoria geral da OMC.

Acompanhe as publicações da coluna



Megatendências mundiais e oportunidades na economia



Fazenda do Estado recupera R$ 129 milhões em ICMS



WEG projeta investir R$ 347 milhões este ano, 33% em Santa Catarina