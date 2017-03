Com o início de março, começa também nesta quinta-feira (2) o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda. Mais uma vez o contribuinte enfrentará uma carga tributária mais cara porque o governo não atualizou a tabela do tributo de acordo com a inflação. Devem declarar quem recebeu renda acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Para lembrar da carga maior: estudo do Sindifisco nacional apontou defasagem de 83% na tabela do IR desde 1996, portanto, nos últimos 20 anos. Em 2017, serão isentos apenas os que receberam ano passado renda tributável de R$ 1.903,98 por mês. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação anualmente, seriam isentos quem recebeu até R$ 3.460,50 em 2016.



