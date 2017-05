Forte e amplo, o modelo de associativismo de jovens empresários de Santa Catarina será mais difundido no Brasil. Essa é uma das principais propostas de gestão do catarinense Guilherme Gonçalves, 35 anos, empresário e advogado de Tubarão que assumiu semana passada, em Brasília, a presidência da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje). Esta é a segunda vez que SC lidera a entidade. O primeiro a presidir foi Doreni Caramori, de 2005 a 2007.



Como chegou à presidência da Conaje?

Eu comecei participando da Ajet, de Tubarão, primeira associação de jovens empresários do Estado, que fará 30 anos em 2018. Me envolvi no Conselho Estadual de Jovens Empreendedores (Cejesc) e passei a freqüentar um conselho da Conaje. Na última gestão da confederação fui convidado para ser diretor jurídico. Pelos trabalhos que fiz, as pessoas começaram a me encorajar para ser presidente. Minha idéia era encerrar minha atuação na Conaje, mas formamos uma chapa de consenso e fomos eleitos por unanimidade.



Quais serão as prioridades da sua gestão?

Serão duas. Uma é levar o modelo do Cejesc para os demais estados do Brasil. SC é o Estado que mais tem jovens ligados à Conaje (mais de mil). E o outro é gerar produtos e serviços da Conaje para que sejam disseminados aos associados e gerem receitas tanto para a confederação quanto para os movimentos locais. Entre os serviços que nossos associados gostariam estão cursos para aprimorar a formação de líderes.



O que falaram na audiência com Temer?

A gente foi apresentar a Conaje para o presidente Michel Temer quarta. Informamos que uma das dificuldades dos jovens empreendedores é acesso ao crédito, que precisam recorrer ao sistema bancário tradicional e pagar juros altos. Também falamos que, na nossa pesquisa bianual, a política tributária foi apontada como o grande vilão para abertura de empresas.



E sobre as reformas?

Falamos para o presidente que, como jovens empresários, apoiamos as reformas porque nosso interesse é gerar emprego e renda num ambiente melhor de negócios. Ele ficou contente e sugeriu que nós apoiássemos as iniciativas do governo pelas reformas.