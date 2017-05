Aproveitando a experiência da Bienal Brasileira de Design realizada em 2015 em Florianópolis, o Centro de Design Catarina (CDC) realiza de amanhã até domingo, no Jurerê Esporte Center, em Jurerê Internacional, a 1ª Design Business Fair, mostra voltada à indústria criativa do Sul do país. Entre os diferenciais frente a Bienal, segundo a presidente do CDC, Roselie Lemos, é que agora, além de contemplar, quem quiser poderá comprar produtos e assistir a palestras de renomados designers do país. Entre os expositores, estarão a Eliane, Pantone, Saccaro, Ceraflame, Oxford, Isa Kowalski, Das Catarinas Camila Schmitt e Rust Miner. A designer Isa Kowaski, de SC, expõe a jóia de ouro Caleidoscópio, com a qual venceu o Auditions Brasil - maior concurso de design de joias do mundo. A Das Catarinas mostra criações feitas com restos de tecidos de indústrias do Estado. A mostra abre das 12h às 22h e o ingresso é R$ 10.

Segurança hospitalar

Com o objetivo de reduzir a ocorrência de eventos adversos em hospitais, acontece nesta sexta-feira, em Florianópolis, o 1º workshop sobre Cenários e Desafios para a Segurança do Paciente nos Serviços de Saúde. A iniciativa é da empresa Qualirede, responsável pela gestão do Plano SC Saúde, do governo do Estado. O evento, que será no auditório da empresa, terá palestrantes do Hospital Albert Einstein, Ministério da Saúde, Qualirede e Cassi (BB). Pesquisas indicam que 67% dos eventos inseguros podem ser evitados.

Trump e as carnes de SC

A política econômica protecionista de Donald Trump pode afetar diretamente o principal setor econômico catarinense, o de carnes. Naquela visita rápida do presidente chinês Xi Jinping a Trump, uma das conversas foi sobre o desequilíbrio da balança comercial EUA-China favorável ao país asiático. Jinping falou que o país pode importar mais carnes dos americanos. Como o Brasil é um dos principais fornecedores, se os cortes ocorrerem, podem afetar SC.



Efapi do centenário

Entre os grandes eventos de comemoração dos 100 anos de fundação de Chapecó está a expofeira Efapi, em outubro. A mostra tem gestão do presidente da associação empresarial Acic, Josias Mascarello, e do secretário de Desenvolvimento do município, Márcio Sander. Empresas interessadas em expor já podem reservar seus estandes com a organização do evento.



Correções

A Expogestão 2017 será em Joinville de 9 a 11 de maio, próxima semana. Domingo publiquei a data errada aqui. E na última sexta informei, equivocadamente, que o Tribunal Regional do Trabalho enfrenta falta de fiscais. Quem tem essa carência é a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, órgão do Ministério do Trabalho e Previdência, que fiscaliza a condição de trabalho nas empresas.



Custo nas alturas

A propósito das discussões sobre a reforma trabalhista, há parlamentar defendendo uma reforma com redução dos quadros da Justiça do Trabalho porque ela custa mais do que o valor das ações pagas aos trabalhadores. Em seu artigo no Estadão de domingo, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, informou que em 2008 havia 16 milhões de ações trabalhistas no país com valor médio de R$ 15 mil cada. Só que o custo da Justiça do Trabalho naquele ano chegou a R$ 9,1 bilhões, ou seja, cerca de R$ 57 mil por processo.