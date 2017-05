Proteção na chegada

O aparato para garantir tudo sob controle na chegada do prefeito de São Paulo, João Doria, na sede da Federação das Indústrias de SC (Fiesc) por volta do meio-dia desta sexta-feira não foi pequeno. Dois carros da Polícia Militar do Estado, com diversos policiais, mais homens da Guarda Municipal vigiaram a área em frente da Fiesc. Alguém disse que havia um protesto mais cedo. Poderia ser, também, para proteger o vice-governador Eduardo Moreira (PMDB) e o prefeito Gean Loureiro, que estiveram no evento.



O fato é que Doria veio para uma palestra a convite da prefeitura da Capital e da Fecomércio SC e teve uma recepção de chefe de Estado. Além da palestra, firmou uma parceria com a prefeitura de Florianópolis.



Discurso político-empresarial

Após ouvir o vice-governador de SC, Eduardo Moreira, elogiar o governador paulista Geraldo Alckmin, o presidente da Assembleia Gelson Merisio defender as reformas do governador Raimundo Colombo e o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, recomendar o nome do visitante para a presidência, Doria fez uma palestra de mais de 40 minutos. Contou a história da sua família, as dificuldades na volta do exílio, falou sobre o seu estilo de gestão, seu programa de privatização que está lançando em São Paulo (de Interlagos, Parque Ibirapuera e mais algumas dezenas de locais e empresas) e aconselhou todos a defenderem as reformas, inclusive elogiando os parlamentares que votaram a favor das mesmas.

Seu discurso a favor da ética, das reformas federais e privatista foi aplaudido várias vezes pelas lideranças presentes, a maioria de empresários. Entre os presentes, toda a bancada de SC no Senado: os tucanos Paulo Bauer e Dalirio Beber, mais o peemedebista Dário Berger.



Em busca de um candidato

Chamou a atenção no evento o elevado interesse de empresários e políticos dispostos a encontrar um nome favorável para o pleito presidencial do ano que vem. Seria João Doria? Tudo indica que candidatos envolvidos em listas com suspeita de corrupção terão menos chances de sucesso. No final do evento, o presidente do Lide SC, Wilfredo Gomes, anunciou o nome de Doria para presidente, embora ele tenha negado isso o tempo todo.



Sobre o cenário econômico

Questionado por mim sobre o fim da recessão e efeitos na prefeitura de São Paulo, ele foi cauteloso.

- Eu vejo hoje com mais otimismo do que via antes. Acredito que no último quadrimestre deste ano vamos ter uma economia melhor, já apontando para algum crescimento em torno de 0,5% ou 0,6%. Se aprovarmos as reformas no Congresso Nacional é possível até que esse número possa crescer um pouquinho e principalmente preparar 2018 para um ano de efetivo crescimento. E com um crescimento mais robusto, acima de 1% - é essa a nossa expectativa – poderemos ter a redução do desemprego. É triste o país que tem 14,2 milhões de desempregados - afirmou.