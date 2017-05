Uma das razões pelas quais o empreendedor Topázio Silveira Neto (D) foi eleito este ano Personalidade de Vendas ADVB é o êxito da empresa que fundou e preside, a Flex Gestão de Relacionamentos, de Florianópolis, na geração de empregos. Em apenas sete anos, a companhia saltou de zero para mais de 12 mil postos de trabalho diretos no país. Desse total, 5,5 mil estão em SC, sendo 3 mil no interior, em Lages e Xanxerê. Segundo ele, a Flex cresceu mais de 50% nos últimos dois anos de recessão enquanto a economia brasileira caiu perto de 10%.

Sobre o prêmio, o empresário avalia que é um reflexo de todo o trabalho que faz na Flex, mas reconhece que todos os finalistas dessa eleição são nomes fortes e mereceriam a distinção.

Inovação na escolha

O presidente da ADVB SC, Daniel Oliveira Silva (E), observa que ficou feliz com o movimento dos catarinenses para a indicação de nomes quando a entidade decidiu inovar e promover uma votação aberta na primeira fase da escolha do Personalidade de Vendas.

- A gente quis dar uma mexida. Tínhamos sempre duas fases com o colégio eleitoral. Então, desta vez, na primeira fase abrimos para qualquer pessoa votar. Bastava dar o CPF. Isso trouxe novos nomes que nunca tinham sido listados, oxigenou. E na segunda fase optamos pelo colégio eleitoral, composto por lideranças de entidades para dar um equilíbrio maior na escolha final – explica Silveira.