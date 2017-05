Com o objetivo de explorar mais o potencial de turismo ecológico no Estado, a Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) firmam uma parceria nesta quinta. Segundo o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates, o plano é tornar os parques estaduais sustentáveis.

Hoje, a Fatma mantém abertos quatro parques que ano passado receberam 90 mil pessoas e a manutenção custou R$ 2 milhões. Dividindo esse custo, eventual ingresso sairia R$ 22. É caro, por isso é preciso atrair mais visitantes.

Previdência e interesses

Surpreendeu a adesão em massa do setor educacional, inclusive privado, na greve de sexta. Nesse caso, o interesse é pessoal dos professores do ensino fundamental e médio. Hoje, as professoras se aposentam com 25 anos de trabalho e os professores, com 30 anos. Reclamam do acréscimo de apenas 5 anos cada previsto na reforma. Ser professor não é uma atividade de risco, por isso não há razão para tanta diferenciação.



Tira do pobre e...

Há décadas analistas de previdência alertam que o sistema brasileiro é um Robin Hood ao contrário, tira dos pobres e dá para quem tem mais, os servidores públicos que são cerca de 5% da população. Chegou a hora de buscar um sistema mais justo, alertaram os economistas Paulo Tafner e Leonardo Rolim, na Globonews.

Segundo eles, hoje os impostos dos brasileiros, inclusive dos pobres que ficam sem saúde, educação e segurança, pagam os déficits da Previdência dos servidores da União, R$ 43 bilhões, dos Estados, R$ 89 bilhões e do INSS, de R$ 149 bilhões (tudo de 2016). Se o projeto atual for muito alterado, outra reforma terá que ser feita.

Sacolinhas

A polêmica sobre o uso da sacolinha plástica segue. Nesta quarta tem audiência na Assembleia sobre o assunto. O presidente do Sindicato da Indústrias de Material Plástico de SC (Simpesc), Albano Schmidt, diz que ela é 100% reciclável e não prejudica o meio ambiente.