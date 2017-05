Quem está com plano de comprar imóvel pode conferir as opções oferecidas na Feira de Imóvel Shopping, que começa neste sábado no Continente Shopping, em São José, na Grande Florianópolis. A projeção dos organizadores é fechar R$ 18 milhões em negócios até o dia 13, o próximo sábado. Entre os apartamentos disponíveis estão os que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, de médio e também de alto padrão, além de casas e terrenos, inclusive de praias na região de Florianópolis. A principal instituição financiadora é a Caixa Econômica Federal que programou liberar R$ 84 bilhões para impulsionar a venda de imóveis no país. A expectativa é de que os valores liberados de contas inativas do FGTS também aqueçam as vendas.



Acompanhe as publicações de Estela Benetti