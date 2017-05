O número oficial do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano sai só dia 1 de junho, mas as informações de que o país saiu da recessão no período já animam. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito que o país cresceu de janeiro a março entre 0,7% a 0,8%. A FGV aponta alta de 1%. Significa que o ciclo da maior recessão da história do Brasil, que começou no segundo trimestre de 2014 e acumulou queda de 7,2%, chegou ao fim. Quem puxou a alta foi a agropecuária.



A economia de SC está sentindo essa mudança de curva. Conforme o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias (Fiesc), Mario Aguiar, um dos indicadores que mostram essa melhora no Estado é o emprego, que foi positivo na indústria no primeiro trimestre. O índice de confiança do empresário também está em alta em SC, observou.

- Não esperamos um grande crescimento este ano, mas é importante que haja inversão da curva, que haja crescimento. É um fato a ser comemorado – afirmou.



Juros mais baixos

Cada vez mais catarinenses identificam no cooperativismo de crédito a alternativa para fugir dos altos juros bancários. O ramo cresceu 13,4%em 2016, chegando a 1,390 milhão de associados. O número de jovens quase dobrou, subiu 92% e chegou a mais de 400 mil associados. O de mulheres cresceu 17% e somou 575 mil. Para se ter ideia da diferença de juros, nas cooperativas a taxa mensal do cheque especial é em torno de 4,45%. Nos demais bancos, mais de 12% informa o Banco Central.



Maior cooperativa

É de Blumenau a maior cooperativa de crédito do Brasil em número de associados. A Viacredi tem mais de 400 mil associados e movimentou cerca de R$ 4 bilhões em ativos no ano passado. Para o presidente da instituição, Moacir Krambeck, essa alta adesão é resultado do conhecimento. As pessoas têm conhecidos que são sócios, que atestam a seriedade do trabalho e também decidem se associar.



Design em alta

Encerrada neste domingo, a 1ª Design Business Fair, realizada em Florianópolis numa iniciativa do Centro de Design Catarina (CDC) mostrou que o Estado faz bastante na área mas pode avançar mais. Para Roselie Lemos, presidente do CDC, o alto nível das criações mostram que SC te tudo para ser uma referência em design e criatividade no país. Entre os destaques da feira, o crescente uso de impressoras 3D e a projeção de renomados profissionais. Leia mais no meu espaço do DC digital.