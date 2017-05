O preço dos imóveis em Florianópolis subiram 0,36% em abril frente a março, em valores nominais. No ano, tiveram alta de 0,48% e nos últimos 12 meses, de 2,37%. Os dados são da pesquisa FipeZap, feita nas principais cidades brasileiras. A Capital de SC teve o quinto maior preço de metro quadrado de construção, R$ 6.599, atrás dos valores do RJ, SP, Brasília e Niterói.



SC Que Dá Certo

Será a vez de Itajaí, terça-feira próxima, sediar a segunda edição do ano do painel SC Que Dá Certo. O evento da RBS TV terá aparesentação dos cases de sucesso dos empresários Rogério Siqueira, presidente do Beto Carrero World; Cassiano Fuck, proprietário da Caviar Brasil; e Bruna Vieira, fundadora da rede de franquias Café du Centre. A mediação será do apresentador do RBS Notícias, Fabian Londero. O painel inicia às 18h15 no auditório do curso de Farmácia, da Univali. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.scquedacerto.com.br



Facisc com a UE

Aprovada para desenvolver metodologias do Programa Al Inest da União Europeia (UE) para reduzir a pobreza, a Federação das Associações Empresariais (Facisc) vai apresentar o plano para empresários ligados à entidade dia 10, na Expogestão, em Joinville. A Facisc também terá como palestrantes no evento o especialista do BID, Francisco Estrazulas, e o ex-executivo da Renault Christian Pouillaude.



Design e valor

Uma das formas de agregação de valor a produtos de forma rápida e barata é por meio do design. SC, que é um dos Estados com mais cursos novos nessa área, já faz muita e tem mais potencial. Criações do Estado podem ser conferidas na 1ª Design Business Fair, no Jurerê Sport Center até domingo, sempre à tarde e à noite.