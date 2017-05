Entre as profissões mais valorizadas e promissoras, as engenharias ganharam um novo espaço em Lages. O governo do Estado investiu R$ 12,5 milhões num prédio para sediar os cursos de engenharia da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), onde estudarão mais de 700 alunos em 54 salas de aula, um auditório e outros espaços. A inauguração será nesta quinta-feira, às 19h. O prédio vai abrigar as engenharias civil, elétrica, mecânica, de produção, arquitetura e design de interiores.



Lide SC 4 anos

Como a pressa é grande para a próxima eleição presidencial, a reunião-almoço do aniversário de 4 anos do Lide SC, nesta sexta-feira, na Fiesc, com palestra do prefeito de São Paulo, João Doria, está disputadíssima. A informação é da assessoria do presidente do Lide, Wilfredo Gomes. O evento é promovido pela Fecomércio SC e prefeitura de Florianópolis.



Personalidade ADVB

Será divulgado nesta quinta pelo presidente da ADVB/SC, Daniel de Oliveira Silva, o nome do empresário eleito Personalidade de Vendas ADVB 2017, principal premiação empresarial de SC. Os seis finalistas foram Nelson Füchter Filho (Le Monde), Nilso Berlanda (Grupo Berlanda), Osmari de Castilho Ribas (Portonave), Pedro Assis (Agemed), Rogério Siqueira (Beto Carrero World) e Topázio Silveira Neto (Flex Contact).



