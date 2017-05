Entre tantos desafios, o Dia do Trabalho exige reflexões especiais de todos. O trabalhador do Brasil, ao mesmo tempo em que enfrenta os sofridos impactos da pior recessão do país, precisa ir se adaptando às novas tendências.

As tecnologias digitais e outras impõem mudanças aceleradas na economia como nunca antes se viu. Os futuristas afirmam que mais da metade das crianças que começaram a estudar em 2010 vão trabalhar em profissões que não existem hoje. Nos EUA, alertam que em função da internet das coisas, que avança aceleradamente, 40% das 500 maiores empresas da lista da revista Forbes deixarão de existir nos próximos 10 anos.



Diante das mudanças rápidas, todos têm que se preparar, até quem está perto da aposentadoria. Além de aprender as novas tecnologias, o trabalhador terá que ser mais colaborativo, criativo, comunicativo, produtivo e resiliente (capaz de se adaptar a mudanças).



O projeto da reforma trabalhista, que ainda vai para o Senado, considera em parte essa realidade ao oferecer mais flexibilidade nas negociações e ao incluir na legislação o trabalho em casa com regras específicas, como o reembolso de despesas pelo empregador.



As mudanças não param por aí. Para os futuristas mais otimistas, em até 30 anos a ciência vai curar todas as doenças e rejuvenescer as pessoas. Assim, todos terão que trabalhar por prazo indeterminado.



Mas cada passo de uma vez. Para enfrentar os desafios atuais é preciso se qualificar sempre, quer em cursos, quer em leitura ou com a colaboração de jovens para melhor usar soluções digitais. Esta é uma realidade global. É preciso seguir a tendência.



Pequenos animais em feira

A principal surpresa da edição deste ano da Expo Kids e da primeira Baby Expo, que acontece até hoje no parque Efapi, em Chapecó, é um espaço de pequenos animais. As crianças podem tocar em mini pôneis, mini coelhos e mini burros. A estratégia deu certo. O movimento foi grande na mostra.

ICMS para madeira

A indústria da madeira de SC, com apoio da nova frente parlamentar do setor, conseguiu negociar com o governador Raimundo Colombo uma melhoria tributária. Ele assinou decreto que equilibra alíquotas de ICMS do setor com Estados vizinhos. Além disso, a Fazenda de SC estuda uma negociação dos encargos da dívida que empresas do setor têm com o Estado. As novidades foram anunciadas em evento do setor em Rio do Sul pelo deputado estadual Milton Hobus (PSD) ao lado dos parlamentares Patrício Destro, Nilso Berlanda e Gabriel Ribeiro que integram a frente. O setor se reinventou em SC. Ano passado exportou US$ 843 milhões e este ano responde por 11,7% das vendas externas do Estado. A boa fase foi evidenciada pelos presidentes do Sindicato das empresas da região (Sindimade) Dieter Grimm;da Floema Central da Indústria da Madeira, André Zonta; e da Associação Catarinense de Empresas Florestais, José Calori.