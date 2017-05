Em missão em Cingapura para conhecer o sistema educacional do país – um dos melhores do mundo - , os presidentes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio SC) Bruno Breithaupt (E) e da Federação das Indústrias do Estado (Fiesc), Glauco José Côrte (D) conseguiram junto ao embaixador do Brasil, Flávio Damico (C ) um apoio do país asiático na formação de professores de matemática e ciências em SC.

Delegação catarinense foi conhecer o modelo de educação do país que liderou em 2015 o ranking educacional mais respeitado do mundo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) nas três disciplinas avaliadas: matemática, ciência e leitura.

- O segredo desta liderança de Cingapura está na valorização do professor pelo mérito com base no plano de carreira, tendo como princípios a formação ao longo da vida e os resultados em sala de aula – concluiu Côrte.



