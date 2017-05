Com as mudanças na Previdência promovidas por uma reforma insuficiente, o que gera incertezas futuras, parte dos brasileiros começa a aderir a planos de previdência complementar. A expectativa da federação nacional do setor, a Fenaprevi, é de que o volume de depósitos cresça em torno de 25% este ano após expansão em torno de 10% ano passado. Esta alternativa de poupança de longo prazo também dá mais estabilidade econômica ao país porque viabiliza recursos para investimentos na bolsa de valores ou de outras formas.

Mas os avanços são pequenos ainda num país que não tem tradição de poupar para o futuro. Segundo uma pesquisa da Fenaprevi, apenas 6% dos brasileiros têm poupança para o futuro. Outro dado aponta que das empresas privadas brasileiras, somente 24% oferecem esse benefício aos empregados enquanto nos Estados Unidos são 90%. Em Santa Catarina a Federação das Indústrias (Fiesc) por meio de uma parceira com o sua empresa gestora de fundos de pensão, a Previsc, criou o programa SCPrev e está oferecendo a alternativa de previdência complementar para todos os trabalhadores da indústria.

A propósito, os brasileiros deveriam se inspirar um pouco nos chineses, que poupam, em média, 31% da sua renda. Boa parte disso eles destinam para a aposentadoria.



Internet das coisas

Quem pensa que SC está atrasada nas tecnologias que envolvem internet das coisas (IoT) ou indústria 4.0 engana-se. Muitas empresas desenvolveram soluções. O tema será abordado na Expogestão, quarta e quinta da próxima semana, em Joinville. Será realizada a I Conferência Internacional da Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e haverá duas palestras com conteúdo global, uma com Richard Mark Soley, presidente do Internet Industrial Corsortium, e Gilberto Peralta, Presidente da General Electric do Brasil. As inscrições estão abertas.



Roubo de salmão

Entre as tantas cargas roubadas no Brasil, cresce a ação de quadrilhas nos contêineres de salmão congelado. Foram oito cargas suprimidas nos últimos meses, sendo duas da marca catarinense Kondelli. Se o crime ocorre, há consumo do produto irregular.