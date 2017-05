Quem visita a Design Business Fair, exposição e congresso de design que acontece até neste domingo no Jurerê Sport Center, em Jurerê Internacional, se surpreende não só pelos produtos criativos, mas pelas tecnologias empregadas. Entre itens de cerâmica coloridos e algumas confecções, há peças para móveis e semi-joias feitas em impressora 3D e até uma impressora 3D em exposição. Para Roselie Lemos, presidente do Centro de Design Catarina (CDC), organizador da feira, isso mostra que SC tem tudo para ser uma referência em design e criatividade no país.

Foto: Estela Benetti

O designer Mateus Machado (D), de Tubarão, que já criou 34 produtos autorais entre os quais a cadeira Orelha (foto), descobriu que, com o uso de impressora 3D, pode fabricar peças de móveis com acabamentos únicos. Animado com os resultados, convidou para a mostra o engenheiro mecânico Paulo Blank, criador de impressoras 3D portáteis, produtos que ele monta aí quase ao lado, em Jurerê Internacional, no porão de casa. Machado vai além. Oferece aos consumidores duas opções: os móveis prontos ou os projetos digitais, que podem ser feitos à distância, quem sabe até com uma impressora 3D no outro lado do mundo caso alguém queira comprar. A designer Camila Schmitt, de Itajaí, também tem semi-joias feitas pela tecnologia em três dimensões.

Na Design Business Fair também é apresentada um tipo de prancha para um novo esqui aquático que permite surfar deitado, puxado por uma lancha. O inventor José Chaves Neto criou uma startup de inovação e já registrou patente internacional. Otimista, ele acredita que será um novo esporte mundial porque dá uma sensação como se a pessoa estivesse voando na água. Além de exposição, a mostra, que abre das 12h às 22h, permite que o visitante compre diversos produtos.