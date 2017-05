Um dos expositores e palestrantes da Design Business Fair é o design Bruno Faucz, de São Bento do Sul. Após se formar na área e trabalhar por sete anos para uma indústria exportadora, ele decidiu abrir seu escritório de design e criar para outras empresas.

Atualmente, um dos seus principais clientes é uma fabricante de estofados e cadeiras de couro. Com ela e outros clientes, já participou de exposições na Europa e foi premiado. Faucz, com apenas 30 anos, já criou 120 produtos. Na mostra, ele apresenta sua última novidade, a poltrona Muar, na qual está sentado. Inspirada num animal de carga da Patagônia de mesmo nome, ela tem estrutura de madeira forrada com estofados de couro abraçados com um cinto. Com o pé no chão de quem começou na indústria, Faucz resume seu desafio ao criar:

— O meu trabalho é um design para indústria, tem uma questão autoral, tem que ter emoção, mas tem que ter toda a parte racional de entender o mercado, as pessoas, quem consome. O designer tem que ter isso para desenhar. O produto tem que dar resultado, senão a indústria não produz, se a indústria não produz eu também não tenho resultado — afirma



Na linha produtos para o lar com sustentabilidade, a mostra tem estandes das luminárias feitas com papelão descartado pela arquiteta Lígia Estriga; almofadas e outros itens de decoração da Das Catarinas, de mulheres de Joinville que criam a partir de sobras de tecidos de indústrias têxteis. Uma novidade de Lígia Estriga é a renovação de peças após algum tempo de uso.

