A Previdência do Brasil tem déficit, seja qual for a metodologia usada para o cálculo e precisa de reforma. O alerta é do economista e professor, Paulo Tafner, pesquisador do Instituto de Pesquisas Avançadas (Ipea), um dos maiores especialistas do país em Previdência. Em palestra na Fiesc sexta-feira, ele mostrou que de 1988 até 2015, os gastos com Previdência subiram 229%, três vezes mais do que o envelhecimento, que avançou 80% no período. Disse que sem reforma o país vai quebrar. Saiba mais na entrevista a seguir.



Porque o Brasil deve fazer a Reforma da Previdência?

Por duas razões fundamentais. A primeira é que a Previdência apresenta déficit no seu funcionamento e está tirando recursos que deveriam ser aplicados em saúde, educação, segurança e investimentos. Isso é estrutural, vai continuar crescendo de modo a comprometer o equilíbrio fiscal do país, que é precário. A segunda razão é que o Brasil tem regras previdenciárias muito injustas. Alguns se aposentam com muito e a grande maioria se aposenta com muito pouco ou quase nada.



Há quem afirma que não existe déficit na Previdência no país. Isso é falso ou verdadeiro?

Quem diz que não há déficit na Previdência está enganando a população. É tão simples quanto isso. É uma bobagem dita por algumas pessoas, provavelmente induzidas por erros metodológicos, por equívoco, para não dizer talvez, má fé. Eles têm usado uma metodologia que infla a receita e subtrai a despesa. Na metodologia dessas pessoas, toda despesa previdenciária do setor público não entra na conta. Agora, o curioso é que mesmo no cálculo dessa metodologia inovadora, eles não apresentam os dados de 2016. Eu recomendo a todos que pensam que não há déficit, que peçam para esses criativos contadores que apresentem os dados de 2016. Eles vão ficar surpresos que no cálculo dessas pessoas, mesmo omitindo uma parte das informações, o resultado é negativo no ano passado. Por isso eles só apresentam as contas até 2015.



Como o país pode sair dessa crise?

O Brasil precisa se ajustar à modernidade. Tem leis inadequadas. Tem regras inadequadas. Então tem que fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a tributária. A reforma tributária é importante porque tanto empresários quanto trabalhadores são punidos pelo sistema tributário atual. Eu acho que é uma agenda positiva que a elite empresarial deveria ter. Uma reforma tributária é não pedir benefício para si, mas para todos porque o sistema atual penaliza o produtor, o trabalhador e torna o produto do país menos competitivo. É uma situação caótica. Estamos constituindo um grupo de estudos para primeiro simplificar o sistema tributário e depois reduzir a carga tributária. Porque do jeito que está é contrário à produção. Outra reforma que deve ser feita é a administrativa do estado. Isso porque o Estado é enorme, custa muito e é pouco eficiente.



Quais são os efeitos esperados?

A reforma da Previdência reduz o custo do Estado e a reforma trabalhista reduz o risco no trabalho e faz com que empresários sejam dispostos a aumentar os investimentos, inclusive no trabalhador. Nós temos que fazer também uma agenda microeconômica. Uma necessidade é a redução da burocracia para abrir empresas. O empresário quer investe é tratado como um criminoso, mas é esse que produz a riqueza do país. Tem que ficar claro para a população. O governo não produz riquezas. Ele arrecada os impostos de quem produz e transfere para os seus favoritos. O governo não produz riqueza, quem produz é o setor privado. Se não tivéssemos empresários e trabalhadores dedicados o Brasil estaria às trevas. Isto porque o governo gasta muito e gasta mal. O Brasil gasta, por exemplo, o mesmo que o Chile em educação. Lá as crianças saem sabendo matemática, ler e escrever. E aqui não saem. Significa que gastamos mal.



O senhor tem alertado sobre a necessidade de aumentar a produtividade. Como fazer isso?

Há vários fatores para aumentar a produtividade, uns simples, outros complexos. Um deles é melhorar a relação capital e trabalho. Aqui no Brasil há uma desconfiança mútua entre capital e trabalho. Isso não é bom porque a alta rotatividade do setor produtivo resulta em baixa produtividade. Isso porque o trabalhador se torna mais produtivo com o que ele aprende dentro da empresa. O investimento em educação do trabalhador dentro da empresa é baixo porque você investe no cara e ele vai embora amanhã e te processa. Lamentavelmente, no Brasil, se criou uma coisa de que trabalho é que nem Coca-Cola, se vende. Não é. A relação do trabalho numa empresa está muito mais próxima de investimento de ambas as partes do que consumo. E as nossas regras desincentivam isso. É como se fosse um casamento em que as regras são todas contra. Aí o casamento não é bom, não dura.